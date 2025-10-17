Rei Charles considera retirar título de 'duque de York' de príncipe Andrew

Notícias ao Minuto
Charles está considerando "todas as opções" para repreender o irmão após escândalo sobre a ligação de Andrew e o criminoso Jeffrey Epstein e negociações com supostos espiões chineses

© Getty Images

Folhapress
17/10/2025 15:48 ‧ há 8 minutos por Folhapress

Fama

Família real

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O rei Charles 3º está considerando retirar o título de "duque de York" do príncipe Andrew em meio a novos escândalos.

 

Charles está considerando "todas as opções" para repreender o irmão. Além de retirar o título de duque, o rei cogita ainda banir Andrew da Ordem da Jarreteira, a mais antiga e importante do sistema de honras britânico. Há "preocupação" e "ansiedade" na realeza após a divulgação de novas informações sobre seu relacionamento de Andrew e o criminoso Jeffrey Epstein e negociações com supostos espiões chineses. As informações são do The Times.

O Palácio espera, no entanto, que Andrew aja com "honra" e abra mão dos títulos voluntariamente. Outro sacrifício esperado pela realeza é a saída de Andrew da residência real Royal Lodge. Ele, no entanto, tem um contrato de aluguel de longo prazo e já deixou claro que não pretende abrir mão do imóvel.

"Estamos levando isso muito a sério. [...] É imensamente frustrante e o preocupante para o rei o fato de continuarem aparecendo furos na história de [Andrew]. Fonte do Palácio ao jornal", disse o The Times.

E-mails para o endereço de Andrew sob o domínio oficial da realeza não estão sendo entregues. É a primeira vez que isso acontece, já que o e-mail era usado anteriormente pelo príncipe.

Na semana passada, o Mail on Sunday revelou que Andrew mentiu sobre ter cortado contato com Epstein. Apesar de ter dito em uma entrevista desastrosa que não falava mais com Epstein desde 2010, Andrew enviou um e-mail amigável para o bilionário pedófilo em 2011, logo após a publicação de uma foto do príncipe com Virginia Giuffre, que o acusou de abuso sexual.

Parece que estamos juntos nessa e teremos que superar isso. De qualquer modo, vamos manter contato e brincar mais em breve! Andrew, em e-mail enviado a Jeffrey Epstein

Para o Palácio, essa mentira representa um grande risco para a reputação da monarquia. Acredita-se que Andrew deve "preservar o legado de sua mãe" e evitar mais danos à instituição.

Além disso, uma autobiografia de Virginia Giuffre será lançada na próxima semana. Em trechos divulgados na imprensa britânica, Giuffre diz que Andrew acreditava que "fazer sexo com ela era seu direito de nascença".

