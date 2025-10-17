Não vou negar que é um alívio, diz Taís Araujo sobre fim de 'Vale Tudo'

Notícias ao Minuto
A atriz contou que se despede da personagem de 'Vale Tudo' com gratidão e exaustão, reconhecendo o impacto de Raquel em sua trajetória pessoal e profissional

Folhapress
17/10/2025 18:48 ‧ há 42 minutos por Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na manhã desta sexta-feira (17), dia da exibição do último capítulo de "Vale Tudo", Taís Araujo usou as redes sociais para dividir com o público o turbilhão de emoções do encerramento do remake. Em um vídeo gravado no último dia de gravações, a intérprete de Raquel, protagonista da trama de Manuela Dias, falou sobre a intensidade do processo e o sentimento de dever cumprido.

 

"Hoje é o último dia de gravação de 'Vale Tudo'. São tantos sentimentos misturados... Não vou negar que é um alívio, porque é muito tempo envolvida em um trabalho. Mas, ao mesmo tempo, é um trabalho tão bonito e importante na minha história que me coloca em outro lugar", afirmou a atriz, visivelmente emocionada.

Taís contou que se despede da personagem com gratidão e exaustão, reconhecendo o impacto de Raquel em sua trajetória pessoal e profissional. "Dei minha alma por ela. Amo a Raquel, sou apaixonada pelos dilemas e pelas questões que atravessam essa mulher. Ela representa a maioria das brasileiras que estão no corre, que abrem mão de sonhos para cuidar da família", refletiu.

A atriz destacou ainda como o papel a fez revisitar vulnerabilidades. "Ela me fez mergulhar em sentimentos muito profundos, de inseguranças que são minhas também, enquanto mãe. Em algumas cenas, eu estava inteira ali, vivendo aquela história. Era um estado de concentração absoluta, quase meditativo", descreveu.

Para Taís, Raquel não é apenas uma personagem, mas uma forma de representar mulheres que enfrentam a vida com coragem e princípios. "Queria muito que as pessoas olhassem para ela e, além de sentirem a dor, também sentissem orgulho. Orgulho de ser quem são, de fazer escolhas honestas, de seguir pelo caminho da ética", disse.

No vídeo, publicado no Instagram, Taís encerra o desabafo de forma leve. "Comecei o dia assim... como será que vou terminar? Acho que explosiva de felicidade. Agora deixa eu tomar meu banho e partir serviço", brincou.

No capítulo final, exibido nesta sexta-feira (17), Raquel tem um desfecho feliz. Após superar traições e reviravoltas, ela se casa com Ivan (Renato Góes). No episódio, também vai ser revelado o responsável pela morte da vilã Odete Roitman.

