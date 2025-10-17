Notícias ao Minuto
Jorge e Mateus fazem últimos shows como dupla e projetam ano sabático

Ambos já estão juntos há mais de 20 anos e agora querem descansar; 'Pensar nas novas diretrizes, nos caminhos que devemos percorrer'

17/10/2025 17:48 ‧ há 1 hora por Folhapress

Fama

Música

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os fãs de Jorge e Mateus têm poucos meses até o fim de suas apresentações. Ambos já haviam anunciado no final de 2024 que este ano seria o último como dupla antes de uma pausa. Em entrevista a Daniel, no ar neste sábado no Viver Sertanejo (Globo), os cantores falam mais sobre a decisão.

 

"No próximo ano, faremos 21 anos como dupla [...], e será um ano sabático, para a gente pensar nas novas diretrizes, nos caminhos que deveremos percorrer, compor, fazer música, dar uma curtida nos filhos, poder viajar com eles quando estão de férias", diz o cantor Jorge.

Segundo Mateus, o momento será de prioridade total à família. "Graças a Deus, fazemos questão de colocar eles para serem crianças, correr", diz. Não há um prazo definido de retorno.

Durante o bate-papo, Mateus também relembrará o problema grave no joelho que o fez ser submetido a cinco cirurgias.

"Na terceira vez, minha mãe me disse: 'quando estiver fraco, imagine Jesus e a Santa Maria do seu lado', e eu consegui enxergá-los", conta.

