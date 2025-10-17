Com crise renal, Gominho é internado em hospital do Rio

© Reprodução / TV Globo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Gominho foi internado nesta quinta-feira (16) no Rio de Janeiro devido a uma crise renal. O influenciador revelou que, mesmo consumindo cerca de quatro litros de água diariamente, foi surpreendido. "Parem de me mandar beber água. Eu bebo quatro litros de água por dia. Eu achei que poderia ter qualquer coisa, menos pedra nos rins pela quantidade de água que bebo. É a vida", disse o artista.

Em uma publicação feita do hospital, ele brincou sobre a situação. "Se não bastasse as pedras do caminho, tem que tirar as do rim também", escreveu.

Gominho também aproveitou para agradecer ao amigo Rodrigo Branco pelo apoio financeiro durante a internação. O influenciador revelou que continua sem recursos financeiros após ter a conta bancária invadida e esvaziada.