Notícias ao Minuto
Procurar

Fernanda Lima reflete sobre envelhecimento e desigualdade social

A apresentadora ressaltou que muitas mulheres merecem ter melhores condições de trabalho e lamentou a rotina exaustiva que a maioria enfrenta

Fernanda Lima reflete sobre envelhecimento e desigualdade social

© AgNews

Folhapress
17/10/2025 21:47 ‧ há 1 hora por Folhapress

Fama

Mulheres

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Envelhecimento e desigualdade social. Esses foram os dois assuntos que a apresentadora Fernanda Lima, 48, debateu com Camila Faus e Fê Guerreiro no quadro mais recente do TerapiRa, programa exibido em seu canal no YouTube. A apresentadora contou que se emociona ao ver mulheres - em sua maioria negras - realizando trabalhos pesados nas ruas próximas de onde mora.

 

Fernanda começou lembrando que vive em uma região privilegiada na capital paulista. "No bairro em que eu moro, uma bolha privilegiada, saio muito cedo de manhã. Cruzo com senhoras pretas carregando sacolas pesadas. Reparo que quase sempre elas mancam, têm os joelhos tortos. São trabalhadoras. Aquilo me dá uma tristeza", afirmou.

Ela ressaltou que essas mulheres deveriam ter melhores condições de trabalho e lamentou a rotina exaustiva que a maioria enfrenta. "Sei que elas precisam trabalhar, mas deveria ser em algo menos pesado. O pior de tudo é que muitas vezes elas são maltratadas e exploradas. Vão embora com sacolas porque costumam levar o que sobrou", comentou.

A apresentadora continou falando sobre as consequências físicas do esforço contínuo e até mesmo da falta de amparo social. "São corpos que foram explorados a vida toda - joelhos destruídos, pernas que mal apoiam o próprio corpo. Muitas vezes, essas mulheres sustentam famílias inteiras, criam filhos e netos. Isso me dá uma sensação ruim".

Fernanda ainda reconheceu a diferença entre sua realidade e a dessas trabalhadoras. "Sei que não vou ser essa velha porque a minha condição é diferente. Envelhecer não é fácil, mas desse jeito é ainda mais complicado", lamentou.

Não vou negar que é um alívio, diz Taís Araujo sobre fim de 'Vale Tudo'

Não vou negar que é um alívio, diz Taís Araujo sobre fim de 'Vale Tudo'

A atriz contou que se despede da personagem de 'Vale Tudo' com gratidão e exaustão, reconhecendo o impacto de Raquel em sua trajetória pessoal e profissional

Folhapress | 18:48 - 17/10/2025

Partilhe a notícia

Mais lidas

1

fama

NICOLE-KIDMAN

'Vi, vivi e sobrevivi', diz Nicole Kidman, recém-divorciada

2

fama

Bruna Surfistinha

Bruna Surfistinha rebate críticas sobre vida sexual

3

fama

Meghan Markle e Harry

Meghan Markle e Harry brilham e atraem todos os olhares em gala em NY

4

fama

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston revela que passou 20 anos tentando engravidar

5

fama

Leonardo DiCaprio

DiCaprio deve substituir Val Kilmer em continuação de clássico policial

6

fama

Reconhecimento

Famosos brasileiros que ganharam prêmios internacionais

7

fama

Família

Lucas Rangel e Lucas Bley celebram nascimento da filha, Mia, nos Estados Unidos

8

fama

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson pode viver vilã no live-action de 'Enrolados', diz revista

9

fama

Celebridades

Não foi só Odete Roitman: Famosos gringos e brasileiros que morreram em quartos de hotel

10

fama

Música

Organização de Charlie Kirk protestará contra Bad Bunny no Super Bowl com show