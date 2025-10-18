Festa de 'Vale Tudo' tem climão com autora e elenco minimizando críticas

Notícias ao Minuto
Antônio Pitanga, que interpretou Salvador, o pai de Raquel Acioly, foi o primeiro a chegar, um pouco antes das 20h. Apressado para entrar no espaço reservado ao elenco, no segundo andar da casa, ele só respondeu sobre as críticas à novela.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O elenco de "Vale Tudo" bem que tentou esconder a reunião da direção e dos atores para assistirem ao último capítulo da novela em um bar no Jardim Botânico, a poucos metros da sede da Globo.

 

"Cada um tem direito de ter a sua opinião. O Brasil é muito grande", minimizou.

Manuela Dias chegou logo em seguida. Pegou uma reta e não parou para os jornalistas nem para os fotógrafos.

Malu Galli chegou e, brincando, apontou o assassino de Odete Roitman. "Foi o Jorge Ben Jor. Encontrei ele no elevador. Brincadeira. Juro que não sei. É o segredo mais bem guardado dos últimos tempos", contou a intérprete de Celina, que avisou: "Vou mudar de visual. Quero trazer uma nova energia."

Alexandre Nero disse ter ficado satisfeito com a cena icônica da banana de Marco Aurélio e rechaçou a teoria de que os vilões se darem bem em uma produção seria um recado social. "De jeito nenhum. É uma brincadeira, mas isso não existe."

Nero também falou sobre a critica à novela. "Normal. Acontece sempre. Sinceramente, acho que criticas refletiram o sucesso da novela", disse o ator. Carolina Dieckmmann fez coro. "Foram muitas, né? Mas só critica quem assiste. Acho que a novela foi muito bem. Eu dou nota 10"

