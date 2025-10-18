Mulher que acusou príncipe André de estupro lança livro: "Arrogante"

© Reprodução X/ Sumit

Virginia Giuffre, alegada vítima do príncipe Andrew, lançou um livro de memórias póstumo intitulado Nobody's Girl (A Menina de Ninguém, em tradução livre), no qual acusa o filho da rainha Elizabeth II de ser “arrogante” e relata ter tido relações sexuais com ele em três ocasiões diferentes.

Na quinta-feira, o jornal The Guardian publicou um trecho do livro, em que Giuffre recorda o encontro com o príncipe Andrew no dia 10 de março de 2001, na casa de Ghislaine Maxwell — parceira de Jeffrey Epstein, em Londres. Na época, ela tinha 17 anos.

Segundo o relato, o dia começou quando foi acordada por Maxwell: “Seria um dia muito especial, disse ela. Assim como a Cinderela, eu conheceria meu príncipe encantado”.

Mais tarde, quando o príncipe chegou, teria sido desafiado a adivinhar a idade de Virginia.

“O duque de York, que tinha 41 anos, acertou: 17. ‘Minhas filhas são só um pouquinho mais novas que você’, disse ele, justificando sua precisão. Como de costume, Maxwell fez uma piada: ‘Acho que vamos ter que trocá-la em breve’”, escreveu Giuffre.

Virginia contou ainda que, assim como Epstein, chamava o príncipe Andrew de “Andy” e que, naquela primeira noite, tirou uma foto com ele.

“Minha mãe nunca me perdoaria se eu conhecesse alguém tão famoso quanto o príncipe Andrew e não tirasse uma foto”, disse. Ela acrescenta que pegou uma câmera descartável Kodak FunSaver no quarto, e foi Epstein quem fez o registro.

“Lembro-me do príncipe colocando o braço em volta da minha cintura, enquanto Maxwell sorria ao nosso lado. Epstein tirou a foto”, relata.

Depois, seguiram para um jantar e, em seguida, para a boate Tramp. Virginia descreve Andrew como um “dançarino desajeitado” e que “suava muito”.

“No caminho de volta, Maxwell me disse: ‘Quando chegarmos em casa, você fará por ele o que fez por Jeffrey’.”

E continua: “Ele foi muito amigável, mas ainda assim arrogante — como se acreditasse que fazer sexo comigo fosse um direito de nascença.”

A terceira vez em que se envolveu sexualmente com Andrew teria sido em uma “orgia”, onde Jeffrey Epstein também estava presente, assim como oito garotas menores de 18 anos.

“Não se deixem enganar por aqueles do círculo de Epstein que dizem não saber o que ele estava fazendo. Epstein não apenas não escondia o que acontecia, como também parecia sentir prazer em fazer as pessoas assistirem”, escreve.

Virginia também revelou que começou a tomar calmantes para lidar com o trabalho, chegando a ingerir “oito comprimidos de Xanax por dia”.

Após deixar de trabalhar para Jeffrey Epstein, mudou-se para a Austrália, onde viveu com o marido e os três filhos. No entanto, em abril de 2025, aos 41 anos, cometeu suicídio.

Vale lembrar que o príncipe Andrew sempre negou conhecer Virginia — embora exista a famosa foto dos dois juntos, que ele afirma ser falsa.

Príncipe Andrew renuncia a todos os seus títulos reais



Nesta sexta-feira, o Daily Mail noticiou que o rei Charles III estaria considerando retirar o irmão da Ordem da Jarreteira.

Cerca de uma hora depois, foi divulgado que o príncipe Andrew havia renunciado a todos os títulos reais que lhe foram atribuídos, incluindo o de duque de York.

“Após conversa com o rei e com minha família, tanto imediata quanto ampliada, concluímos que as acusações constantes contra mim desviam a atenção do trabalho de Sua Majestade e da família real. Decidi, como sempre, priorizar meu dever para com minha família e meu país. Mantenho a decisão tomada há cinco anos de me afastar da vida pública”, disse em comunicado citado pela BBC.

Ele acrescentou: “Com a concordância de Sua Majestade, sentimos que devo agora dar um novo passo. Portanto, não usarei mais meu título nem as honras que me foram conferidas. Como já disse anteriormente, nego veementemente as acusações contra mim.”

Andrew já havia deixado de fazer parte do núcleo ativo da realeza britânica e anteriormente perdera o título de Sua Alteza Real.

É importante lembrar que o príncipe Andrew enfrentou intenso escrutínio após se tornarem públicas suas ligações com Jeffrey Epstein.

Em entrevista ao programa BBC Newsnight, o irmão do rei Charles III afirmou que rompeu os laços com Epstein depois de terem sido fotografados juntos em Nova York, em dezembro de 2010. No entanto, e-mails enviados meses depois indicaram que o contato teria continuado.

Leia Também: Envolvido em escândalos, príncipe Andrew renuncia a título real no Reino Unido