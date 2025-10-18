Globo se desculpa com a Band após piada de William Bonner; entenda

© Reprodução / Redes Sociais

A TV Globo pediu desculpas à Band após os comentários considerados depreciativos feitos durante o Upfront 2026, evento realizado na última segunda-feira (13), quando foram apresentadas as novidades da programação da emissora para o próximo ano.

Segundo o portal Notícias da TV, o presidente da Globo, Paulo Marinho, entrou em contato por telefone com Cláudio Giordani, CEO da Band, na terça-feira (14), para um pedido formal de desculpas. A decisão foi tomada após forte repercussão negativa dentro da própria cúpula global, que ficou incomodada com o tom das piadas feitas no evento.

Fontes próximas à direção da Globo afirmaram que a família Marinho mantém uma relação histórica de cordialidade com os Saad, proprietários da Band, e que o episódio foi considerado um deslize que não representa a postura da empresa.

Em nota divulgada logo após as críticas, a Globo declarou que “comparar não significa desmerecer o trabalho de outros players e profissionais”, tentando minimizar o impacto das declarações.

Entenda o caso

Durante o Upfront, a Band e a HBO Max foram alvo de provocações por parte de representantes da Globo. O jornalista William Bonner, âncora do Jornal Nacional, ironizou o fato de a Fórmula 1 voltar à emissora em 2025, após anos sendo exibida pela Band.

“No ano que vem, a Fórmula 1 está na Globo. E vocês sabem o que é Fórmula 1 ainda, né? Porque saiu da Globo… Fórmula 1 é um esporte interessante”, disse Bonner, em tom sarcástico.

A chef Renata Vanzetto, ao lado de Ana Maria Braga, também fez comentários provocativos ao anunciar a nova temporada do reality culinário “Chef de Alto Nível”. “Para vocês terem uma noção, um episódio nosso deu mais audiência do que todas as temporadas do MasterChef juntas”, afirmou, em referência ao programa de sucesso da Band.

As falas geraram reação negativa do público e de profissionais do setor, o que levou a Globo a agir rapidamente para tentar contornar a crise e preservar a boa relação entre as emissoras.

