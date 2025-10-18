'Dei um grito! Que final foi esse?', diz Carolina Dieckmmann

© <p>TV Globo/Manoella Mello</p>

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Mal terminou a exibição do último capitulo "Vale Tudo", Carolina Dieckmmann deixou o encontro da direção e do elenco em uma boate no Rio. "Dei um grito. Que final foi esse, gente?", brincou a atriz.

Carolina contou que mesmo sabendo a gravação de Marco Aurélio (Alexandre Nero) como assassino de Odete Roitman, ficou surpresa com a escolha. Não sabia mesmo. Se o Nero sabia, ele me enganou. A gente apostava em todo mundo, menos no Marco Aurélio".

Carolina disse que ficou ainda mais surpresa com não-morte de Odete. "Isso foi meio que um recado. As pessoas não queriam que ela morresse. Uma vilã horrível. Claro que temos levar em conta o carisma, a entrega da Debora Bloch, mas as pessoas torcerem por uma mãe perversa, uma mulher sem o menor pudor é estranho... Enfim. É novela".

Na saída do encontro, Carolina esbarrou com Luciano Huck e Angélica. "Assistimos em casa, mas viemos dar um abraço na Manuela Dias. Um novelão. Foi um trabalho incrível", comentou o apresentador".

Quem também chegou no final da exibição do ultimo capítulo de "Vale Tudo" foi Wagner Moura. "Não acompanhei a novela. Só vim dar um beijo na Manuela Dias que é minha amiga. Odete não morreu, né? Que coisa. Acabei de saber."

