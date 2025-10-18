Ana Castela e Zé Felipe fazem participação especial em show de Leonardo

© Reprodução- Instagram

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ana Castela, 21, e Zé Felipe, 27, fizeram uma participação especial no show de Leonardo, 62, em Sarandi (PR) na noite deste sábado (18).

Os cantores apareceram em show de Leonardo no Exporandi. Ele era a atração da noite de ontem do evento.

O trio cantou "Evidências". Em um vídeo publicado nas redes sociais da prefeitura de Sarandi, Zé Felipe aparece abraçado com pai e Ana Castela cantando o hit.

Fãs enalteceram participação especial. Nos comentários, vários seguidores se mostraram animados com a parceria. "Maravilhoso. Nunca mais vou ver isso", comentou uma. "Que trio maravilhoso! Não imaginava que precisava ver esses três cantando até ver", comentou outra.

Há especulação de que Zé Felipe e Ana Castela estejam juntos. Há vários dias, os dois têm compartilhado fotos em clima de romance. Porém, o que para muitos fãs seria indicativo de namoro, há quem especule ser apenas marketing para divulgar a parceria musical deles, "Sua Boca Mente". Durante uma gravação para o programa Domingo Legal (SBT), eles afirmaram que estão se conhecendo melhor, mas não indicaram se relação é um namoro.

Nesta semana, Zé Felipe e Ana Castela apareceram com anéis parecidos. Os dois apareceram juntos em uma selfie no espelho após um treino. "Vai voltar a treinar sim", escreveu a boiadeira na legenda da publicação. Na foto, os dois são vistos usando anéis semelhantes no dedo anelar.

