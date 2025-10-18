Léo Pereira vence processo e Tainá Militão é condenada a pagar R$ 200 mil

© Reprodução

A Justiça do Rio de Janeiro decidiu a favor do zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, em um processo movido pela ex-esposa, Tainá Castro Militão, que o acusava de atrasar o pagamento de pensões. A decisão é da 2ª Vara de Família da Barra da Tijuca, e, segundo o jornal Extra, o juiz Fábio Marques Brandão concluiu que não houve atraso no pagamento de valores devidos à ex-companheira.

Tainá, que atualmente é casada com o jogador Éder Militão, do Real Madrid, foi condenada a pagar cerca de R$ 200 mil em honorários advocatícios, além das custas processuais. A decisão afirma que o pagamento de R$ 2 milhões, referente às pensões, foi feito um dia após a definição judicial do valor, o que descaracteriza qualquer atraso.

“No caso, não é possível acreditar que a autora não teria conhecimento do pagamento neste intervalo de mais de dez meses entre a data do adimplemento total e a da intimação do réu”, afirmou o magistrado na sentença. Assim, o juiz determinou que Léo Pereira não deve mais nenhum valor à ex-esposa.

Além da disputa sobre as pensões, o ex-casal também travou outra batalha judicial em torno de uma mansão na Zona Oeste do Rio, onde Tainá morava com os filhos do casal, Matteo, de 4 anos, e Helena, de 5. O imóvel, avaliado em cerca de R$ 4 milhões, ficou com a influenciadora, conforme determinação judicial.

Léo havia proposto pagar o valor de forma parcelada, mas o pedido foi rejeitado pelo juiz, que determinou a quitação integral com juros. Após o pagamento, Tainá decidiu vender a casa.

O caso também chamou atenção por envolver outros nomes conhecidos. Além de ser ex-mulher de Léo Pereira, Tainá é atualmente casada com Éder Militão, que foi anteriormente casado com Karoline Lima. Militão e Karoline são pais de Cecília, de 3 anos, enquanto Léo e Tainá têm dois filhos em comum.

Com a decisão, Léo Pereira saiu vitorioso da disputa judicial e não tem mais pendências financeiras com a ex-esposa.

