Ex-A Praça é Nossa amputa pé após infecção por diabetes: 'Medo'

O comediante David Castilho passou por uma cirurgia de amputação de um dos pés após o agravamento de uma infecção severa. Segundo ele, o procedimento foi necessário para salvar sua vida, já que o quadro evoluía rapidamente e havia risco de a infecção se espalhar pelo corpo.

“Amputei o pé porque a infecção estava muito agressiva, correndo o risco de subir pela perna e chegar ao organismo, colocando minha vida em perigo. Foi um grande susto, mas, no fim das contas, fiquei bem. Saí do hospital grato por estar vivo e pronto para recomeçar”, afirmou o humorista em vídeo publicado nos stories do Instagram, demonstrando otimismo diante da nova fase.

De acordo com informações divulgadas pela equipe de Castilho nas redes sociais, a infecção começou de forma aparentemente simples, com um ferimento causado por um sapato apertado. O machucado evoluiu para uma bolha e depois para uma ferida, que acabou se tornando uma infecção grave — situação agravada pelo fato de o artista ser diabético.

“Mesmo com tratamento e antibióticos, a infecção avançou, e o David precisou amputar o pé direito”, informou a equipe do comediante, que já participou de programas como “A Praça é Nossa” e “The Noite”, ambos do SBT.

O ferimento inicial teria ocorrido em 15 de setembro, durante um dia de trabalho. Por conta da evolução rápida do quadro, o humorista foi hospitalizado e submetido à amputação para impedir que a infecção se espalhasse.

Para ajudar nas despesas médicas e no período de recuperação, foi criada uma vaquinha virtual em apoio ao artista. A equipe destacou que, por ser trabalhador autônomo, o comediante está temporariamente sem renda.

“Se você já deu risada com ele, emocionou-se com suas palestras ou simplesmente quer espalhar o bem, participe dessa vaquinha”, diz a publicação.

David Castilho segue em recuperação e tem recebido mensagens de apoio de fãs e colegas de profissão nas redes sociais.

