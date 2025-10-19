Kim Kardashian aparece com look bizarro no tapete vermelho

© Getty Images

Kim Kardashian foi uma das convidadas que marcou presença na Academy Museum Gala, que decorreu este sábado, 18 de outubro, em Los Angeles, Estados Unidos da América.

A socialite surpreendeu ao escolher um look fora do comum, já que decidiu cobrir o rosto por completo usando um lenço que estava preso por uma grande joia ao pescoço.

O vestido nude, composto por um corpete sem alças e umas mangas esvoaçantes pertence à coleção de outono 2025 da marca Maison Margiela.

Veja as imagens em detalhe na nossa galeria.

Esta já não é a primeira vez que Kim Kardashian surge em público com a cara tapada. Na Met Gala de 2021, a empresária apareceu com um look todo preto, cobrindo-a da cabeça aos pés.

Ainda em outra ocasião, a socialite foi vista em Nova York com um look também da cabeça aos pés em cabedal preto, roupa que pertencia à marca Balenciaga.

Nesta gala também estiveram presentes Selena Gomez e Benny Blanco, esta que foi a primeira vez que apareceram publicamente depois do casamento em setembro deste ano. Vale lembrar que o evento tem como objetivo arrecadar fundos para o Museu da Academia do Cinema.

Kim Kardashian e as recentes revelações

A empresária, de 44 anos, deu recentemente uma entrevista ao famosos podcast de Alex Cooper - 'Call Her Daddy' - e fez várias revelações sobre a vida privada, inclusive sobre a relação com o ex-marido Kanye West.

"As pessoas poderão dizer que havia sinais e, talvez, eu não lhes tivesse prestado atenção. Acho que quando alguém tem o primeiro colapso mental queres apoiar, ajudar a estar lá para eles", começou por explicar.

"Torna-se muito difícil continuar numa relação que pode ser tóxica. Quando se tem filhos, é ainda mais difícil terminar do que continuar. E muda a vida de todo o mundo para sempre", afirma também a socialite.

"Não me sentia segura, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente e financeiramente", explicou.

"Tínhamos cinco Lamborghinis e quando voltei para casa um dia ele tinha-os oferecido todos após um colapso. 'Espera, onde estão os nossos carros? O meu novo carro?' E ele tinha-os dado aos amigos", confessou Kim Kardashian.

A empresária e o músico divorciaram-se em 2022 após oito anos de relação. O ex-casal teve quatro filhos: North, de 12 anos, Saint, de nove, Chicago, de sete, e Psalm, de seis.

Leia Também: Ex-A Praça é Nossa amputa pé após infecção por diabetes: 'Medo'