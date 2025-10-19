Notícias ao Minuto
Kim Kardashian aparece com look bizarro no tapete vermelho

Kim Kardashian marcou presença na Academy Museum Gala, que decorreu este sábado, 18 de outubro, em Los Angeles, Estados Unidos. A empresária surpreendeu ao usar um lenço que lhe cobria todo o rosto.

19/10/2025 06:15

Kim Kardashian foi uma das convidadas que marcou presença na Academy Museum Gala, que decorreu este sábado, 18 de outubro, em Los Angeles, Estados Unidos da América. 

 

A socialite surpreendeu ao escolher um look fora do comum, já que decidiu cobrir o rosto por completo usando um lenço que estava preso por uma grande joia ao pescoço. 

O vestido nude, composto por um corpete sem alças e umas mangas esvoaçantes pertence à coleção de outono 2025 da marca Maison Margiela. 

Esta já não é a primeira vez que Kim Kardashian surge em público com a cara tapada. Na Met Gala de 2021, a empresária apareceu com um look todo preto, cobrindo-a da cabeça aos pés.

Ainda em outra ocasião, a socialite foi vista em Nova York com um look também da cabeça aos pés em cabedal preto, roupa que pertencia à marca Balenciaga.

Nesta gala também estiveram presentes Selena Gomez e Benny Blanco, esta que foi a primeira vez que apareceram publicamente depois do casamento em setembro deste ano. Vale lembrar que o evento tem como objetivo arrecadar fundos para o Museu da Academia do Cinema.

Kim Kardashian e as recentes revelações 

A empresária, de 44 anos, deu recentemente uma entrevista ao famosos podcast de Alex Cooper - 'Call Her Daddy' - e fez várias revelações sobre a vida privada, inclusive sobre a relação com o ex-marido Kanye West.

"As pessoas poderão dizer que havia sinais e, talvez, eu não lhes tivesse prestado atenção. Acho que quando alguém tem o primeiro colapso mental queres apoiar, ajudar a estar lá para eles", começou por explicar.

"Torna-se muito difícil continuar numa relação que pode ser tóxica. Quando se tem filhos, é ainda mais difícil terminar do que continuar. E muda a vida de todo o mundo para sempre", afirma também a socialite. 

"Não me sentia segura, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente e financeiramente", explicou. 

"Tínhamos cinco Lamborghinis e quando voltei para casa um dia ele tinha-os oferecido todos após um colapso. 'Espera, onde estão os nossos carros? O meu novo carro?' E ele tinha-os dado aos amigos", confessou Kim Kardashian.

A empresária e o músico divorciaram-se em 2022 após oito anos de relação. O ex-casal teve quatro filhos: North, de 12 anos, Saint, de nove, Chicago, de sete, e Psalm, de seis. 

