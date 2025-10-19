Notícias ao Minuto
Morre Sam Rivers, baixista dos Limp Bizkit, aos 48 anos

Sam Rivers, o baixista da banda Limp Bizkit, morreu este sábado, 18 de outubro, aos 48 anos. Não foi conhecida a causa da morte do artista mas sabe-se que sofria de problemas hepáticos. Os colegas deixaram uma nota de pesar no Instagram onde mencionaram o enorme legado que ele deixa.

© Getty Images

Notícias ao Minuto Brasil
19/10/2025 06:45 ‧ há 4 horas por Notícias ao Minuto Brasil

Fama

Limp Bizkit

Morreu Sam Rivers, o baixista da banda Limp Bizkit. O artista, de 48 anos, perdeu a vida este sábado, 18 de outubro.

 

Apesar de não se saber a causa da morte do artista, este sofria há vários anos de uma doença hepática provocada pelo consumo excessivo de álcool e drogas, tendo até feito um transplante de fígado que o levou a ficar afastado do grupo entre 2015 e 2018. 

Nas redes sociais da banda norte-americana de rock foi deixada uma homenagem ao artista.

"Em memória do nosso irmão, Sam Rivers. Hoje perdemos o nosso irmão. O nosso companheiro de banda. O nosso coração pulsante. O Sam Rivers não era apenas o nosso baixista — ele era pura magia. A pulsação por trás de cada música, a calma no caos, a alma no som", pode ler-se na publicação.

"Desde a primeira nota que tocámos juntos, Sam trouxe uma luz e um ritmo que nunca poderiam ser substituídos. O seu talento era natural, a sua presença inesquecível, o seu coração enorme. Partilhamos tantos momentos — selvagens, tranquilos, lindos — e cada um deles significou mais porque o Sam estava lá", afirma a emocionante publicação da banda.

"Ele era um ser humano único. Uma verdadeira lenda das lendas. E o seu espírito viverá para sempre em cada groove, cada palco, cada memória. Amamos-te, Sam. Descansa em paz, irmão.
A tua música nunca acaba", diz, por fim, o comunicado.

 
 
 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Limp Bizkit (@limpbizkit)

Sam Rivers foi um dos fundadores da banda em 1994, ao lado do vocalista Fred Durst. Foi o músico que introduziu John Otto ao grupo e este acabou por se tornar o baterista. Mais tarde o guitarrista Wes Borland e DJ Lethal também integraram a banda. 

Aos 19 anos fez parte do primeiro disco dos Limp Bizkit, 'Three Dollar Bill, Y'all', que se tornou num grande sucesso e levou a banda a ter uma enorme projeção mundial. 

