Ex-rainha de carnaval é presa acusada de matar o próprio noivo

A influenciadora e ex-rainha de carnaval Vanessa Gurrola Peraza, de 32 anos, foi presa nos Estados Unidos no dia 9 de outubro, acusada de assassinar o próprio noivo, Christian “El Chato” Espinoza Silver, que tinha ligações com o cartel Arellano-Félix, do México. Segundo o jornal Expreso, Vanessa foi detida ao retornar de uma viagem de luxo a Bali, na Indonésia.

O crime aconteceu em fevereiro do ano passado, em San Diego, na Califórnia, e a investigação concluiu que a ex-modelo foi a responsável pela morte de “El Chato”. A prisão, entretanto, só foi divulgada em 16 de outubro, e Vanessa tem audiência marcada para o dia 20.

Conhecida nas redes sociais como “La Sapa”, a mexicana também é suspeita de ligação com Los Chapitos, grupo dissidente do cartel de Sinaloa, comandado pelos filhos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Investigadores acreditam que a relação com o grupo criminoso pode ter motivado o assassinato do noivo.

Vanessa ganhou notoriedade em 2011, ao ser coroada rainha do carnaval de Mazatlán, no México. Depois do título, lançou uma linha de produtos para emagrecimento e manteve carreira como modelo e influenciadora.

Em 2023, no auge dos conflitos internos do cartel de Sinaloa, Vanessa passou a ser acusada de atuar como agente de Los Chapitos, financiando seu estilo de vida luxuoso com negócios imobiliários ilegais e lavagem de dinheiro.

A influenciadora, que soma 1,4 milhão de seguidores no Instagram, ganhou fama internacional em 2018, quando foi confundida com Emma Coronel Aispuro, esposa de “El Chapo”. A semelhança rendeu a ela o apelido de “sósia de Emma Coronel” na imprensa mexicana, impulsionando sua popularidade nas redes.

De acordo com pessoas próximas, Vanessa começou a se relacionar com “El Chato” em 2017, e o casal teria ficado noivo em segredo. Mensagens e registros digitais reforçam a relação entre os dois, que terminou em tragédia e resultou na prisão da influenciadora, agora acusada de homicídio doloso.

