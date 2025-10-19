Notícias ao Minuto
Gustavo Mioto mostra bastidores da primeira novela vertical do Globoplay

A produção, que tem estreia prevista para dezembro, promete unir humor, romance e um toque de conto de fadas moderno.

Folhapress
19/10/2025 11:24 ‧ há 6 horas por Folhapress

Fama

Globoplay

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gustavo Mioto está prestes a encarar um novo desafio na carreira. Aos 28 anos, o cantor vai estrear como ator no Globoplay em "Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário", uma novela curta gravada especialmente para exibição em formato vertical –voltado para o público que consome conteúdo pelo celular.

 

A produção, que tem estreia prevista para dezembro, promete unir humor, romance e um toque de conto de fadas moderno.
Mioto compartilhou nas redes sociais um álbum com bastidores das gravações. Nas fotos, o artista aparece ao lado de colegas de elenco como Maya Aniceto, que interpreta a protagonista da trama, e Yana Sardenberg, que dará vida à noiva de seu personagem. O vilão da história será vivido por Caio Paduan.

'Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário' é produzida pela Formata e terá 50 episódios. O formato, que o Globoplay tem explorado com mais frequência, busca aproximar as novelas tradicionais do consumo rápido e dinâmico das redes sociais.

