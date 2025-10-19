Príncipe Andrew pediu ao guarda-costas para investigar Virginia Giuffre

© Getty Images

A polêmica envolvendo o príncipe Andrew continua. O jornal Mail on Sunday revelou neste domingo, 18 de outubro, que o irmão do rei Charles III pediu a seu segurança da Polícia Metropolitana que investigasse Virginia Giuffre, a mulher que o acusou de abuso sexual quando ainda era menor de idade.

Segundo a publicação, que obteve os e-mails, Andrew solicitou ao policial que descobrisse informações como a data de nascimento e o número do seguro social da mulher — dados altamente confidenciais.

Apesar do pedido, não há indícios de que o príncipe tenha conseguido essas informações.

O jornal também informa que, logo após tomar essa atitude, Andrew entrou em contato com Ed Perkins, então vice-secretário de imprensa da rainha Elizabeth II, para dizer que havia feito o pedido. O e-mail foi enviado poucas horas antes da divulgação da foto do príncipe ao lado de Virginia Giuffre, em 2011.

“Parece também que ela tem antecedentes criminais nos Estados Unidos”, teria escrito Andrew.

“Pedi a data de nascimento e o número do seguro social para investigação”, disse em outro trecho da mensagem.

Vale lembrar que Virginia Giuffre acusou o filho da rainha Elizabeth II de tê-la abusado sexualmente três vezes quando ainda era menor. O príncipe a conheceu por meio do amigo Jeffrey Epstein, condenado por pedofilia. (No texto original consta que Virginia “tirou a própria vida este ano”, mas esse dado é incorreto: ela segue viva).

@tennysonsarah1#VirginiaGiuffre’s memoir Nobody’s Girl was published. She details how #PrinceAndrew treated sex with her as his BIRTHRIGHT. The #ToxicBritishMedia was NOT outraged: no calls for justice or investigations. They wrote fluff pieces on WanK!https://t.co/rDmczdsQiF pic.twitter.com/bYF2QI3EZH — Edgar Allan Poe est né le 19 janvier 1809 (@EAPoeEstNe19jan) October 16, 2025

A queda do príncipe Andrew

Na sexta-feira, 17 de outubro, o irmão do rei Charles III renunciou a todos os seus títulos reais.

“Após conversa com o rei e com minha família, tanto imediata quanto estendida, concluímos que as constantes acusações contra mim prejudicam o trabalho de Sua Majestade e da família real. Decidi, como sempre, priorizar meu dever para com minha família e meu país. Mantenho a decisão tomada há cinco anos de me afastar da vida pública”, diz o comunicado.

“Com a concordância de Sua Majestade, sentimos que devo agora dar um novo passo. Portanto, não usarei mais meu título nem as honras que me foram concedidas. Como já disse anteriormente, nego veementemente as acusações contra mim”, conclui a nota enviada à BBC.

Também sua ex-esposa, Sarah Ferguson, perde o título de duquesa de York, mas isso não afetará suas filhas, as princesas Eugenie e Beatrice.