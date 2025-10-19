Notícias ao Minuto
Apresentadora fica irreconhecível em baile de Halloween

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a apresentadora mostrou os bastidores da produção e fez um desabafo.

© Reprodução / Instagram

Guilherme Bernardo
19/10/2025 12:48 ‧ há 5 horas por Guilherme Bernardo

Fama

Halloween

A apresentadora Flávia Viana chamou atenção nas redes sociais ao usar uma fantasia inspirada no filme “A Substância” durante o baile de Halloween da Sephora. Além do visual marcante, Flávia aproveitou a ocasião para fazer uma reflexão sobre os padrões de beleza e a pressão estética sobre as mulheres.

 

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a apresentadora mostrou os bastidores da produção e fez um desabafo. “Já parou para pensar para onde estamos caminhando? A pressão sobre as mulheres em relação à beleza e ao envelhecimento, os limites físicos e emocionais que as pessoas cruzam em busca de um ideal de beleza. Que padrão é esse? Que pressão para que as mulheres pareçam jovens e perfeitas indefinidamente! Um perigo!”, afirmou.

Flávia também criticou a forma como a sociedade trata o envelhecimento feminino, destacando a diferença na maneira como homens e mulheres são vistos com o passar do tempo. “Já parou para refletir em como a sociedade descarta mulheres à medida que elas envelhecem, especialmente em comparação com os homens?”, questionou.

Inspirada pelo enredo do filme, ela propôs uma reflexão ao público: “Se existisse ‘A Substância’ que criasse uma cópia mais jovem e perfeita de si mesma, você se arriscaria?”.

Encerrando a mensagem, Flávia reforçou a importância do amor-próprio: “Você pode descobrir o quanto é linda e especial tarde demais. Mais amor por você, por nós!”.

