Gabriel Medina surpreende fãs ao revelar que será pai

Surfista publicou imagem de um ultrassom mostrando um bebê surfando e recebeu comentários de amigos sugerindo uma possível gravidez da namorada, Isabella Arantes, com quem tornou o relacionamento público em agosto

Gabriel Medina surpreende fãs ao revelar que será pai

© Reprodução- Instagram

Notícias ao Minuto
20/10/2025 05:10 ‧ há 2 horas por Notícias ao Minuto

Fama

GABRIEL-MEDINA

Gabriel Medina vai mesmo se tornar papai. Na tarde deste domingo (19), o surfista publicou em suas redes sociais uma montagem de um ultrassom em que um bebê aparece surfando. 

 

Sem qualquer legenda, a imagem rapidamente gerou comentários de amigos próximos. O também surfista Filipe Toledo reagiu com um emoji emocionado, enquanto Cintia Dicker, esposa de Pedro Scooby e amiga do casal, brincou: “Namorado da Aurora vem aí???”.

Sabrina Sato também comentou: Que benção! Que felicidade! Parabéns seus lindos @isaabellaarantes @gabrielmedina ️

 
 
 
 
 
Mais tarde, Isabella Arantes confirmou a gravidez em seu perfil privado. “Amanhã eu apareço por aqui para conversar, meu celular está travando. Mas é isso, a partir de agora, conversas sobre coisas de bebê e criança. Motivos por eu estar limpando o guarda-roupa também kkk mãe está on”, escreveu a influenciadora.

