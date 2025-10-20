Anitta surpreende com look em festa de Halloween: "Vim de Labubu gótico"

© Instagram - Anitta

Faltando ainda alguns dias para o Halloween, Anitta já entrou no clima da data e chamou atenção com uma fantasia inusitada. A cantora marcou presença em uma festa temática realizada no último sábado (18), no WTC Gran Hotel, em São Paulo, e surpreendeu com o visual escolhido.

O evento teve como tema A Máquina do Tempo, e Anitta decidiu se fantasiar de “Labubu gótico”, inspirada no personagem de brinquedo que virou febre nas redes sociais e entre colecionadores. Em entrevista à revista Quem, a artista explicou o significado por trás da escolha.

“Eu vim de Labubu! Escolhi essa fantasia para representar essas coisas que aparecem, viram moda por uns dez dias ou duas semanas, e depois ninguém mais fala sobre o assunto. É uma febre: todo mundo comenta, consome, e depois de um ano já esqueceu que existiu. Então quis trazer essa referência ao tempo”, explicou.

Ao ser questionada se a ideia era uma crítica à sociedade consumista, Anitta negou. “Não é uma crítica, não. A gente tem que se divertir! As coisas vêm e vão, é assim na vida. Eu só quis brincar com isso. Acho que a vida tem essas fases passageiras, e isso é divertido. Minha família, minhas afilhadas e sobrinhas adoraram”, contou a cantora, que completou o look com uma máscara estilizada e maquiagem escura.

Recentemente, Anitta esteve em Londres, onde participou de um encontro com o rei Charles III, no Palácio de St. James. A artista foi convidada para discutir temas ambientais, como a preservação da Amazônia e o impacto das mudanças climáticas, uma de suas principais causas internacionais nos últimos anos.





