Autor de ataque a tiros em escola do Paraná é encontrado morto

O atirador de 21 anos responsável pelo tiroteio em uma escola na cidade de Cambé, no Paraná, na segunda-feira, foi encontrado morto na prisão nesta quarta-feira.

O jovem estava sob custódia policial na Casa de Custódia de Londrina desde o ocorrido, conforme informado pela Secretaria da Segurança Pública do Paraná (Sesp), citada pelo G1.

Até o momento, as causas da morte ainda não foram esclarecidas.

Vale lembrar que dois jovens estudantes, um casal de namorados de 16 e 17 anos, perderam a vida como resultado do ataque. De acordo com as informações mais recentes divulgadas pelo governo, o atirador teria entrado nas dependências da escola solicitando seus próprios registros escolares. Ele foi detido logo após o ataque, sendo imobilizado por um homem que estava passando próximo à escola.

O jovem de 21 anos é um ex-aluno do Colégio Estadual Professora Helena Kolody. Segundo o G1, o suspeito sofria de esquizofrenia.

Segundo o secretário de Segurança Pública do Paraná, Hudson Teixeira, o atirador não conhecia as vítimas. Ele enfrentava acusações de homicídio, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

