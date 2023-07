Bebê é agredida violentamente no Rio; pais foram detidos

Os pais de uma bebê de quatro meses foram detidos, esta sexta-feira, por suspeitas de agredirem violentamente a criança, no Rio de Janeiro.

De acordo com a polícia, a os pais da menor - ambos com 18 anos - ficavam incomodados com o choro da criança, o que motivou as agressões, conta o G1.

Na última semana, a menina teria começado a ter convulsões e perda de consciência, devido as sequelas das agressões.

A mãe adiou cerca de dois dias o socorro da criança, por medo de ser descoberta, afirma ainda o G1, afirmando que o casal foi a casa do avô paterno da bebê e foi ele que a levou de urgência para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde ficou internada em estado considerado grave.

A criança sofreu uma lesão encefálica e tinha diversas fraturas nas costas.

Durante a investigação foi possível apurar que o homem teria praticado um furto e foi conduzido à esquadra local, onde confessou o crime e permitiu que o seu celular fosse revistado.

Na galeria de imagens, os agentes policiais encontraram um vídeo em que se vê o suspeito a agredindo a bebê com violência e uma fotografia onde a menina está com uma placa de canábis na boca, que teria sido colocada pelo próprio pai.

Ambos os detidos aguardam agora a acusação por parte da justiça.

