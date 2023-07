Brasileiro, que vivia em Portugal, é assassinado durante férias em SP

Durante 24 anos, o dentista brasileiro Daniel Felipe Cervelati do Amaral, de 49 anos, trabalhou e levou uma vida tranquila em Portugal. Quando voltou ao Brasil para ver o pai, foi assassinado, revelou o UOL.

Em fevereiro deste ano se viu obrigado a voltar a São Paulo para visitar o pai doente. Pouco depois, foi atraído para uma cilada e assassinado a tiro enquanto estava sequestrado.

Segundo o mesmo meio, a Polícia Civil já identificou cinco sequestradores. Quatro foram presos e condenados a mais de 40 anos, cada, na última quarta-feira, dia 26. O mentor do crime não foi julgado e continua foragido.

Daniel desembarcou no Brasil a 10 de fevereiro e passou o Carnaval em Rondônia, na casa dos irmãos. No dia 16, foi para São Paulo, onde visitaria o pai doente e o acompanharia numa consulta médica. Já no dia 23, o dentista saiu de casa para se encontrar com amigos e não voltou mais.

Segundo descobriu a investigação, o dentista foi atraído para um esquema através de um site de relacionamentos e acabou sequestrado às 21h16 por uma quadrilha de criminosos ligada ao PCC - Primeiro Comando da Capital, a maior organização criminosa do Brasil. O bando manteve a vítima por 15 horas em cativeiro.

Já no dia seguinte e ainda sequestrado, Daniel foi obrigado a ligar para os cuidadores do pai e dizer que tinha sido parado pela polícia e precisava com urgência da carteira com os cartões bancários. Ameaçado de morte, disse que enviaria alguém para buscar.

Os criminosos queriam os cartões da vítima para fazer transferências.

Os criminosos não conseguiram transferir dinheiro, mas fizeram diversas compras usando um cartão de crédito internacional de Daniel. Revezavam-se e planeavam manter Daniel sequestrado o máximo de tempo possível, para lhe ir tirando dinheiro.

No dia 24 de fevereiro, segundo investigações da Polícia Civil, o dentista percebeu que havia apenas um criminoso a vigiá-lo e tentou fugir. Pego, começou a lutar com o criminoso que acabou por o balear três vezes no peito e uma vez no abdômen.