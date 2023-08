Homem é detido após manter ex-mulher e filhos reféns por 14 horas

Após mais de 14 horas de negociação, o Batalhão de Operações Policiais Especiais optou por entrar na residência onde um homem estava mantendo sua ex-esposa e seus dois filhos como reféns na cidade de Macaíba, localizada no estado do Rio Grande do Norte.

De acordo com informações do G1, o homem foi detido em flagrante e a mulher juntamente com as crianças foram liberadas sem sofrer ferimentos.

O indivíduo invadiu a casa da ex-esposa por volta das 20h30 de sábado, sendo que a polícia decidiu adentrar à residência por volta das 11h15 deste domingo, após um pedido de socorro feito pelas vítimas.

Durante mais de 14 horas, três negociadores policiais tentaram persuadir o suspeito a libertar os reféns e se entregar, entretanto, essa tentativa não surtiu efeito. Diante disso, a polícia tomou a iniciativa de intervir. No local, não foi encontrada nenhuma arma pela Polícia Militar.

Segundo informações do G1, os filhos têm três e dez anos de idade. O homem já havia tentado cometer um crime semelhante cerca de dois anos atrás, o que levou a mulher a buscar uma medida protetiva contra ele, a qual ainda estava em vigor.

Leia Também: Em nove dias, Operação Escudo prende 160 suspeitos e deixa 16 mortos na Baixada Santista