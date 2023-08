Traficante se entrega a pedido do filho de 6 anos: "Me sentia um lixo"

Marcela figurava entre as cinco mulheres mais procuradas do estado do Espírito Santo, Brasil. Ela estava na condição de fugitiva e é suspeita de liderar atividades relacionadas ao tráfico de drogas em Santa Teresa, uma localidade situada na Região Serrana do Espírito Santo.

Após um período de um ano em evasão, Marcela tomou uma decisão que surpreendeu a muitos. Atendendo ao apelo do seu filho de apenas 6 anos, ela escolheu se entregar voluntariamente às autoridades.

Anteriormente, ela já havia sido detida por envolvimento com o tráfico de entorpecentes e estava enfrentando três processos criminais relacionados a essa atividade, de acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil e reportadas pelo UOL.

Durante o momento de sua prisão, Marcela compartilhou detalhes marcantes em uma entrevista concedida à TV Globo: "Meu filho de seis anos pedia para eu me entregar", foi no momento em que eu caí na real e falei: 'Vou me entregar'", acrescentou.

Manifestando arrependimento, ela descreveu o seu antigo estilo de vida como um "mundo de ilusões", permeado por elementos como armas, drogas e dinheiro. Todavia, a percepção das consequências adversas a fez concluir que todo esse cenário não tinha valor algum. "Eu sentia-me um lixo. Vivia num mundo de ilusão. Um mundo de armas, drogas, curtição, dinheiro. Mas depois vemos as consequências e não vale a pena", acrescentou.

Com planos definidos para recomeçar completamente após o cumprimento de sua pena, Marcela expressou o propósito: cuidar de seus filhos. Ela é mãe de quatro crianças, incluindo um garotinho de seis anos. Seus planos envolvem deixar os cuidados dos seus filhos sob a responsabilidade de seus avós, enquanto ela busca uma nova trajetória de vida.

