Homem que abusava da neta de dois anos é preso

No domingo, um homem foi preso sob suspeita de abusar sexualmente da sua neta de apenas dois anos em Campina Grande, Paraíba.

De acordo com informações da Polícia Civil, foram encontradas fotos da menina, bem como de outra criança de cerca de oito anos, no celular do suspeito, conforme relatado pelo G1.

A delegada Nercilia Dantas comunicou à mãe da menina que o avô teria tocado nas partes íntimas da criança.

A mãe da menina e seu irmão, tio da menor, foram até a casa do suspeito confrontá-lo com a descoberta, ao que ele negou. No entanto, eles também encontraram as imagens das meninas no dispositivo.

A outra criança também frequentava a casa do homem.

A Polícia Militar foi chamada e prendeu o suspeito em flagrante. Ele foi levado para a Central de Polícia em Campina Grande, enfrentando acusações de abuso de vulnerável e posse de material pornográfico infantil.

O celular foi encaminhado para perícia.

As autoridades estão atualmente investigando o caso, com o objetivo de identificar a segunda criança, que também pode ter sido vítima de abusos.

