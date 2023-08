Idosa morre depois de ser empurrada em calçada no Rio de Janeiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 83 anos, Marília Carvalho, morreu neste domingo (20) após cair com um empurrão em uma rua na Tijuca, no Rio, semanas atrás. O autor, desconhecido da vítima, não foi encontrado até o momento.

Marília foi empurrada na rua às 11h21 do dia 27 de julho, uma quinta-feira. Imagens de câmeras de vigilância mostram que ela caminhava pela calçada na rua Conde Bonfim, na Tijuca, quando foi empurrada por um homem que vinha na direção contrária.

Segundo um parente ouvido pelo UOL, Marília quebrou o colo do fêmur e teve uma fissura na bacia com a queda. A família afirma que a idosa foi internada no mesmo dia, mas problemas de saúde se agravaram no hospital e ela não resistiu.

O autor do ataque à idosa ainda não foi identificado. As imagens mostram um homem de altura mediana, com tênis, bermudas escuras e camiseta vermelha, mas o rosto dele não aparece com clareza.

De acordo com a família, a vítima voltava para casa quando foi empurrada, na Rua Conde Bonfim. As imagens mostram que o agressor empurra a idosa pelo braço, na calçada, ela se desequilibra e cai na rua.

Neste domingo, a família registrou uma queixa na 18ª DP (Delegacia Policial), por lesão corporal seguida de morte. O UOL procura a delegacia para questionar sobre as investigações, mas não teve retorno até o momento.