Corpo de mulher desaparecida há 17 dias é encontrado esquartejado em PE

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O corpo de uma comerciante, que estava desaparecida há 17 dias, foi encontrado em decomposição no domingo (20), na cidade de Goiana, Zona da Mata Norte de Pernambuco.

Segundo a Polícia Civil, a cabeça e o braço de Vilma Simplício da Silva, 57, foram decepados. Uma perícia está sendo feita para confirmar se o suspeito do crime foi responsável pelo esquartejamento, ou algum animal arrancou as partes do corpo.

Um homem de 35 anos, com quem a vítima mantinha um relacionamento, foi preso suspeito de cometer o crime. Ele teria atraído a mulher para saírem, no dia 2 de agosto, do município de Cabo de Santo Agostinho até Goiana.

"Num primeiro momento, ele se mostrou inocente. Ao ser confrontado com as provas, filmagens dele saindo de Santo Agostinho no dia 2 de agosto, filmagem dele com o celular da vítima no município de Goiana, ele viu que não teria escapatória e confessou o crime", disse o delegado José Alexandre.

O homem, de acordo com a polícia, chegou a responsabilizar uma suposta terceira pessoa pelo crime, mas o delegado descartou a hipótese. "Essa versão não corrobora com as provas nos autos. Se de fato existiu esse tal de 'José', ele poderia ter procurado a polícia, seja naquele dia ou depois. Mas ele foi para o centro beber e vender o celular da vítima".

O suspeito atraiu a vítima até o local de mata fechada com a promessa de que iria fazer um "trabalho religioso" para curá-la de um suposto problema na pele. Após a morte da mulher, o homem ainda fez saques com o cartão da comerciante e transferências na modalidade pix.