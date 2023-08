Nove pessoas, incluindo três crianças, são encontradas carbonizadas na Bahia

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Nove pessoas foram encontradas mortas e carbonizadas dentro de duas casas incendiadas em Mata de São João (62 km de Salvador). Dentre as vítimas, ao menos três eram crianças.

O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (28) em uma localidade da zona rural do município conhecida como Portal do Lunda.

As duas casas incendiadas eram vizinhas. Sete corpos carbonizados estavam em uma delas e outros dois na outra. Um menino de 12 anos sobreviveu e foi encaminhada para o Hospital Geral do Estado, em Salvador, com queimaduras graves.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que ainda não há dados sobre as circunstâncias das mortes, que estão sendo investigadas pela Polícia Civil. A reportagem apurou que as forças de segurança trabalham com a hipótese de uma possível chacina.

A localidade Portal do Lunda fica no Núcleo Colonial JK, colônia agrícola fundada em 1959 na Bahia para abrigar imigrantes japoneses que deixaram o país após um terremoto.

A Bahia enfrenta um de seus momentos mais graves na gestão da segurança, com o acirramento da guerra entre facções, chacinas e escalada da letalidade policial, com epicentro nas periferias das cidades, cujas famílias vivenciam a morte diária de uma legião de jovens negros e pobres.

Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam a Bahia como o estado com maior número absoluto de mortes violentas do Brasil desde 2019. Em 2022, o estado conseguiu reduzir em 5,9% o número de ocorrências, fechando o ano com 6.659 assassinatos.