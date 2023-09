Garoto é morto por idoso em SP ao defender namorada de assédio, diz família

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um adolescente de 17 anos foi morto por um idoso de 60 após defender a namorada de um assédio em Guarulhos (SP). Pedro Albieri estava a caminho do mercado com a namorada quando passou pelo veículo do suspeito a poucos metros da casa onde morava, no bairro Ponte Grande.

O idoso, que estava em um carro estacionado, teria importunado a namorada de Pedro, uma jovem de 18 anos, e o garoto o confrontou.

Após uma discussão, o idoso entrou em casa e saiu com um objeto cortante, perfurando o jovem e fugindo do local.

"Ele começou a chamar o Pedro para a briga. Eu vi que ele entrou no prédio e saiu com alguma coisa", disse a namorada da vítima, em entrevista ao canal Record.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que identificou o autor e disse que faz diligências em busca do suspeito, que não teve a identidade divulgada.