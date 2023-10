Jovem de 18 anos é baleada pelo próprio pai no Distrito Federal

Uma jovem, de 18 anos, foi baleada pelo próprio pai na tarde de quinta-feira (5) em Taguatinga Sul, no Distrito Federal, Brasil, quando a vítima estava entrando no carro da família.

De acordo com a Polícia Civil, o homem atirou cinco vezes contra o carro onde estava a vítima e três dos tiros atingiram a jovem, revelou o G1.

No momento em que foi socorrida pelos bombeiros, a vítima estava consciente e foi encaminhada de urgência para o Hospital Regional de Taguatinga.

Segundo a mãe, a filha foi submetida a uma cirurgia, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

O irmão, de 20 anos, e a cunhada, de 19, também estavam no veículo, mas não foram atingidos.



O autor dos disparos é o pai da jovem, identificado como Geraldo Oliveira, de 48 anos.

Após cometer o crime, o suspeito fugiu e o paradeiro é desconhecido. A polícia revelou que o homem tem registro criminal por roubo, furto e tráfico de drogas.



Em depoimento à polícia, a mãe contou que o marido, de quem é alvo de ameaças, ingeriu bebidas alcoólicas e cocaína dentro de casa.

O crime ocorreu depois do suspeito ter discutido com a mulher e a filha, tendo ameaçado as duas de morte.

A cunhada da vítima contou que as brigas são frequentes entre a família. Depois de a atingir a tiro, o pai da jovem terá dito: "a culpa é da tua mãe".



As autoridades estão agora a investigar o caso.