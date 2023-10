Pai esfaqueia bebê que estava ao colo da mãe em São Paulo

Um homem, de 23 anos, foi preso por esfaquear o filho, um bebê de cinco meses, no peito em São Paulo, no Brasil.

A mãe da criança revelou à polícia que o companheiro se envolveu numa discussão com moradores do bairro. Depois disso, o agressor discutiu com a mulher, de 30 anos, e tentou agredi-la com uma faca. Segundo o G1, o homem acabou atingindo o bebê, que estava ao colo da mãe.

A criança foi levada para um pronto-socorro da cidade e depois transferida para o Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto. Desconhece-se a evolução do seu estado de saúde.

Após esfaquear o filho, o homem fugiu, mas acabou sendo encontrado pela Polícia Militar. O suspeito revelou depois à Polícia Civil que tinha ingerido bebidas alcoólicas e que foi agredido por vizinhos. No entanto, negou as acusações de agressões contra a companheira e o bebê.

O caso está sendo investigado pelas autoridades.