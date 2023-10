Três mortos e um ferido após tiroteio em bairro de Salvador

Três pessoas morreram e uma ficou ferida após terem sido baleadas na manhã de domingo numa casa localizada no bairro Cosme de Farias, em Salvador, Bahia.

Após uma denúncia, agentes da Polícia Militar foram acionados para o local para uma ocorrência que envolvia quatro pessoas feridas por disparo de arma de fogo, dentro de uma casa.

No interior do imóvel, foram encontradas três pessoas sem vida e uma com ferimentos, que foi socorrida por uma equipe de emergência médica e encaminhada para um hospital da região.



As vítimas - dois homens e uma mulher - ainda não foram identificadas, desconhecendo-se também se há grau de parentesco entre elas.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal para serem autopsiados.

A autoria do crime e a sua motivação estão sendo investigadas pelas autoridades.

