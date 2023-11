Idoso é preso por abusar de enteado autista no Ceará

Um homem de 71 anos foi detido por suspeitas de abusar o seu enteado, de apenas 13, no Ceará. O menor sofre de um transtorno do espectro autista.

O crime acontecia desde 2020 e só três anos depois ficou conhecido, relata o 'G1'. O homem aproveitou-se da condição de vulnerabilidade da vítima para cometer o crime.

O homem foi interceptado pelas autoridades numa agência bancária, no município de Igarapé-Açu, no estado do Pará, dando cumprimento a um mandado de prisão preventiva. O suposto agressor não resistiu à detenção.

Segundo a polícia, o septuagenário havia fugido de Fortaleza, onde morava, quando tomou conhecimento da investigação.

Os investigadores relatam que a escolha pela cidade de Igarapé-Açu aconteceu por ter apoio de parentes no local.

O idoso foi então colocado à disposição da Justiça e será levado ao Ceará.