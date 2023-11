Detido professor suspeito de estuprar aluna durante carona no Amazonas

Um professor de 38 anos foi detido por suspeitas de abusar sexualmente de uma aluna de 18 anos durante uma carona em Novo Airão, no Amazonas, Brasil.

De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, o abuso sexual contra a jovem de 18 anos aconteceu no início de novembro, relata o G1.

De acordo com a denúncia, o homem teria dado uma carona à jovem e, em determinado momento, desviou o caminho para uma área deserta, onde cometeu o abuso sexual.

"Devido ao fato criminoso, a vítima ficou bastante traumatizada a ponto de não se alimentar", revela o delegado Mateus Moreira, citado pelo portal brasileiro.

Na sequência do alerta, as autoridades verificaram o histórico criminal do suspeito, estando este a "responder por outro processo pelo mesmo crime", em junho deste ano, contra uma jovem de 16 anos.

Por esse motivo, foi decretada a sua prisão preventiva na quinta-feira.

"Ele teria tido contato com a vítima na condição de enfermeiro, uma vez que ele costumava entregar fitas para medição de glicose à mãe da vítima. Como a adolescente ficava sozinha em casa no período noturno, porque a mãe estudava a noite, ele aproveitou-se de uma dessas ocasiões para cometer o crime", contou o delegado.

