Turistas são vítimas de tentativa de assalto em buggy no Ceará; assista

Turistas que estavam fazendo um passeio de buggy na Praia do Cumbuco, no município cearense de Caucaia, foram vítimas de uma tentativa de assalto na terça-feira (9). O caso foi registrado em vídeo e divulgado nas redes sociais.

Segundo um dos turistas, que não teve a identidade revelada, o grupo havia pedido um passeio "com emoção", com manobras radicais nas dunas. Por isso, quando dois homens armados tentaram parar o veículo, eles pensaram que era uma brincadeira.

"A gente pediu que nosso passeio fosse com emoção, e a nossa ingenuidade foi tão grande que primeiro a gente achou que fosse encenação, fazia parte do passeio", disse o turista.

Nas imagens, é possível ver os dois homens armados apontando as armas para o buggy. O motorista, no entanto, não parou e conseguiu fugir do local.

A polícia chegou rapidamente ao local após o fim do passeio e ouviu as vítimas. Os suspeitos continuam em fuga, mas a polícia já identificou um deles como Antônio Carlos da Silva, que é suspeito de homicídio. O outro assaltante foi identificado como Francisco Jamerson.

Pode ver o vídeo do momento na galeria acima.