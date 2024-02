Adolescente é detido após engolir colar furtado em Guarujá

Um adolescente de 17 anos foi detido em Guarujá, no litoral de São Paulo, Brasil, após furtar um colar de uma turista que passeava na praia da Enseada.

Segundo a TV Tribuna, os agentes não encontraram o objeto com o menor e, por isso, o submeteram a um exame de raio-X. A corrente, avaliada em 10 mil reais, foi detectada no estômago do suspeito.

Populares que presenciaram o furto acionaram a Guarda Civil Municipal. O adolescente foi detido e conduzido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Enseada para realizar o exame.

Após a ingestão de três tipos de laxantes, a corrente não foi expelida do corpo do adolescente.

O caso foi registrado como furto, já que não houve violência ou uso de arma. O menor teria passado de bicicleta e arrancado o colar da vítima.

