Adolescente de 13 anos confessa ter matado a mãe com ajuda do namorado

Uma adolescente de 13 anos confessou ter participado no assassinato da própria mãe, Flávia dos Santos Carneiro, de 43 anos, em Maceió, Alagoas. O crime aconteceu na sexta-feira e o corpo da vítima ficou escondido em um freezer durante quatro dias, até ser descartado em uma área de mata.

O namorado da adolescente, um jovem de 22 anos, também foi detido e confessou ter cometido o crime. A investigação aponta que a adolescente utilizou o celular da mãe para enviar mensagens tranquilizadoras para familiares e colegas de trabalho, a fim de despistar a sua ausência.

Segundo o delegado Thiago Prado, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Maceió, a adolescente teria imobilizado a mãe enquanto o namorado a golpeava com uma faca. A vítima foi atingida na cabeça, pescoço e tórax.

As autoridades acreditam que o crime tenha sido motivado por conflitos constantes entre a mãe e o namorado da filha. A vítima não aceitava o relacionamento e havia proibido a adolescente de levar o jovem para casa. No dia do crime, a mãe teria flagrado o casal junto e uma briga teria se iniciado.

