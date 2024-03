Traficante de droga procurado pela polícia brasileira é preso em Portugal

Um homem de 37 anos, com um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades brasileiras, foi preso na região central de Portugal, segundo comunicado da Polícia Judiciária (PJ) enviado ao Notícias ao Minuto nesta terça-feira.

A detenção, realizada em conjunto com a Polícia Federal brasileira, aconteceu durante a desarticulação de uma rede criminosa organizada de tráfico internacional de drogas. O esquema consistia no transporte de contêineres com grandes quantidades de entorpecentes, partindo de diversos portos do nordeste brasileiro com destino à Europa.

O homem, de nacionalidade estrangeira, trabalhava em um dos portos e é suspeito de integrar a organização. Ele está ligado a dois carregamentos de cocaína, com mais de 300 kg, apreendidos pelas autoridades brasileiras em 2019 e 2020. A apreensão deu início a uma investigação que identificou a rede criminosa altamente organizada.

O detido foi apresentado ao Tribunal da Relação de Coimbra e encontra-se em prisão preventiva até ser extraditado.

