Avó, pai e madrasta são presos acusados de torturar bebê

Três indivíduos foram detidos sob acusação de tortura contra um bebê. Os envolvidos são o pai, a madrasta e a avó paterna da criança, que, conforme informações policiais, precisou de cuidados médicos devido a uma perna quebrada e queimaduras pelo corpo, aparentemente causadas por cigarro.

A investigação desse caso está sob responsabilidade da delegacia de Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre, devido à residência da avó em Taquara, localizada a cerca de 90 quilômetros da capital. O pai e a madrasta foram detidos em flagrante após serem encontrados pela polícia em Capão da Canoa, no Litoral Norte do Estado.

Segundo as autoridades, a menina é fruto de um relacionamento extraconjugal do homem. Após descobrir a paternidade, ele teria entrado em contato com a mãe da criança e solicitado conhecê-la.

As investigações apontam que a menina é resultado desse relacionamento extraconjugal do homem. Ele teria ficado com o bebê e sua atual parceira por cerca de um mês, período durante o qual a criança teria sido vítima de agressões.

Mais tarde, conforme a investigação, o homem teria entregue a filha aos cuidados da avó paterna, que, diante do estado de saúde da neta, a levou para atendimento médico na unidade de pronto-atendimento, onde foram identificadas as lesões. O Conselho Tutelar e a Polícia Militar foram acionados, e a mulher foi detida em flagrante sob a acusação de omissão de comunicação à polícia em casos de violência doméstica contra crianças.

