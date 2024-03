Quatro acusados de crucificar e matar mulher durante ritual em cemitério

As quatro pessoas acusadas de assassinar uma mulher durante um suposto ritual dentro de um cemitério em Formigueiro, cidade no Centro do Rio Grande do Sul, se tornaram rés, após a Justiça do estado aceitar a denúncia do Ministério Público (MP).

Segundo o MP, a vítima, identificada como Zilda Correa Bittencourt, de 58 anos, chegou a ser crucificada.

Os nomes dos acusados não foram revelados pelo MP.

Ainda de acordo com o MP, os quatro respondem por homicídio qualificado.

"O crime praticado pelos quatro réus foi estarrecedor, com requintes de crueldade extrema, brutalidade dificilmente vista e foi um delito que provocou grande repercussão e comoção social, não só em Formigueiro, mas também nas demais cidades da região e em todo o Estado", afirmou o promotor responsável pela denúncia, Fernando Mello Muller.

