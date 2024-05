Ex-namorado mata pai e filha a tiros em Miracatu, interior de São Paulo

Um homem de 60 anos e sua filha, de 25, foram encontrados mortos por tiros dentro de sua residência em Miracatu, no interior de São Paulo. O suspeito do crime é o ex-namorado da jovem, um mecânico de 29 anos, que fugiu do local de carro.

A esposa e mãe das vítimas testemunhou o ocorrido. O caso foi registrado como feminicídio, violência doméstica e homicídio na delegacia da cidade.

A Polícia Militar foi acionada após os disparos e encontrou Francisco Xavier Marques de Queiroz caído em um corredor e o corpo de Yasmin Santos de Queiroz próximo ao do pai. já sem vida dentro da casa.

Segundo relatos da esposa das vítimas, o ex-namorado da filha arrombou a porta da cozinha e entrou na residência, onde atirou contra o pai e, em seguida, levou a filha para o quintal e também atirou contra ela.

O suspeito fugiu após o crime e não foi preso. O Instituto de Criminalística foi acionado para realizar a perícia no local.