Professora e os dois filhos são mortos em SP; PM é suspeito

Uma professora e os dois filhos dela foram assassinados na noite de quinta-feira (16), dentro da própria casa, em Apiaí, no interior do estado de São Paulo.

De acordo com o site UOL, o suspeito é o ex-companheiro da vítima, um policial militar que atua no Corpo de Bombeiros de São Paulo.

Cerca de sete tiros foram disparados. A professora Josilene Rosa, 39, e os filhos, Gabriel Miranda e Arthur, de 20 e 12 anos, foram baleados na casa da família, no Jardim Araucária. Os três morreram no local.

Ainda de acordo com o UOL, o suspeito teria fugido do local após o crime e levado a arma usada para matar a ex-companheira e os filhos da mulher, segundo a polícia. O caso foi registrado como peculato, homicídio e feminicídio na delegacia do município.

Segundo a polícia, o motivo do crime seria que o homem não aceitava o fim do relacionamento que durou pouco mais de seis meses.

