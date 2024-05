Personal suspeito de crime sexual justificou assédio: ‘Tomando hormônio'

O personal trainer Bruno Fidélis, de 41 anos, teria se justificado a uma vítima após importuná-la sexualmente, alegando que não conseguia se controlar porque estava "tomando hormônio". A denunciante, de 23 anos, relatou o ocorrido nesta sexta-feira, 24. Esta é a segunda denúncia contra o personal recebida pela Polícia Civil.

"[O personal] se aproveitou do momento da avaliação física, da bioimpedância, e puxou o biquíni. Não apenas puxou, mas tirou uma parte do biquíni para ver a parte íntima. Na hora, a gente fica sem reação. Coloquei as mãos sobre os seios para cobrir e perguntei se ele estava ficando louco. Ele riu, pediu desculpa e falou que não conseguiu se controlar porque estava tomando hormônio", contou a vítima.

A nova denunciante se apresentou à Polícia Civil e afirmou que também foi vítima do personal trainer em 2023, mas só teve coragem de denunciar após o relato da jovem de 22 anos, a primeira a denunciar.

A primeira denúncia veio à tona na última terça-feira, 21, e, no mesmo dia, o personal trainer foi preso em flagrante. No entanto, a Justiça determinou sua soltura antes da audiência de custódia, prevista para quarta-feira, 22, segundo a defesa de Fidélis.

Em depoimento à Polícia Civil, a vítima confirmou que, enquanto estava sozinha com o personal trainer durante a avaliação física, ele se aproveitou da situação para tocar e acariciar seu seio. O suspeito, por sua vez, negou a conduta, alegando que não teve intenção sexual ao tocar a vítima, informou o delegado Alex Miller, responsável pelas investigações do caso.

O advogado Lucas Morais Souza, que representa Fidélis, afirmou que a defesa ainda não teve acesso a todas as provas reunidas na delegacia e que aguarda intimação para prestar os devidos esclarecimentos.