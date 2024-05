Mãe e irmão de Djidja Cardoso, que morreu na terça, são presos em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas prendeu na tarde desta quinta-feira (30) Cleusimar e Ademar Cardoso, mãe e irmão da ex-sinhazinha do Boi Garantido Djidja Cardoso, que faleceu na última terça-feira (28) em Manaus. Os dois são suspeitos de associação para o tráfico de drogas, venda de drogas e estupro, no caso do irmão.

As causas da morte de Djidja ainda não foram esclarecidas pela polícia. No local do falecimento, foram encontrados remédios de uso controlado e medicamentos veterinários, segundo fontes ligadas à investigação.

O Tribunal de Justiça do Amazonas também expediu, na quarta-feira (29), mandados de prisão contra três funcionários do salão de beleza Belle Femme, do qual Djidja era sócia: Claudilene Santos da Silva (maquiadora), Marlisson Vasconcelos Dantas (cabeleireiro) e Verônica da Costa Seixas (gerente do salão).

Leia Também: Influenciadora denuncia namorado após tentativa de feminicídio na França