Suspeita de morte por brigadeirão passou dias com o cadáver do namorado

Júlia Andrade Cathermol Pimenta, de 29 anos, principal suspeita de assassinar o namorado Luiz Marcelo Antonio Ormond, de 44 anos, no Rio de Janeiro, teria passado todo o fim de semana no apartamento com o corpo em decomposição. Imagens de câmeras de segurança do prédio mostram Júlia sozinha no sábado (18/5) colocando itens no carro de Luiz Marcelo e saindo com o veículo. No domingo (19/5), ela foi à academia do prédio e na segunda-feira (20/5), já com dois celulares, esperou a entrega do cartão da conta conjunta com a vítima e saiu com uma mala e duas bolsas.

Investigações apontam envenenamento por brigadeiro:

A suspeita é de que Luiz Marcelo tenha sido morto ao ingerir um brigadeiro envenenado. O caso está sendo apurado desde o dia 20 de maio, quando o corpo do empresário foi encontrado em estado avançado de decomposição por bombeiros acionados por vizinhos devido ao mau cheiro.

Amiga cigana presa por envolvimento:

Na terça-feira (28/5), a Polícia Civil prendeu Suyane Breschak, que se apresenta como cigana e teria ajudado Júlia a se desfazer dos bens de Luiz Marcelo, incluindo o carro, vendido por R$ 75 mil e levado para Cabo Frio. Suyany revelou em depoimento que Júlia teria feito dois brigadeirões, um deles contendo 50 comprimidos moídos de um medicamento, e que Luiz Marcelo, após ingerir o doce envenenado, teve dificuldades para respirar, fez um barulho alto e faleceu.

Júlia, considerada foragida, tem um mandado de prisão por homicídio qualificado. Ela teria uma dívida de R$ 600 mil com Suyany, que confessou o envolvimento no crime em depoimento.

