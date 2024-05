Pai tenta matar filha a golpes de terçado em Bragança; imagens fortes

Empresário do ramo hoteleiro, Reinaldo Tsuchiya, 54 anos, foi preso em flagrante após tentar assassinar a própria filha em Bragança, no Pará. A vítima, Bruna Tsuchiya, 32 anos, foi brutalmente agredida com um terçado e sofreu hematomas por todo o corpo.

O crime ocorreu na última quarta-feira (29) e Reinaldo já passou por audiência de custódia, onde a Justiça decretou sua prisão preventiva. A investigação do caso está a cargo da Divisão Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) da Polícia Civil.

[Legenda]© Reprodução- Redes Sociais

Bruna compartilhou fotos dos hematomas nas redes sociais, denunciando a violência sofrida. As imagens são fortes e evidenciam a gravidade da agressão. A jovem relata ter vivido um "pesadelo" e chegou a acreditar que morreria nas mãos do pai.

[Legenda]© Reprodução- Redes Sociais

Em depoimento à polícia, Bruna detalhou que seus pais são separados e que dividem o faturamento mensal do hotel. Ela atua como procuradora da mãe e foi ao local para tratar de questões financeiras e da pensão dos seus dois irmãos mais novos. Segundo a vítima, o pai se exaltou durante a conversa e pegou um terçado do escritório.

Assustada, Bruna correu e se trancou em um quarto do hotel. De lá, ela conseguiu ligar para a mãe, pedir ajuda e relatar o ocorrido.

"[Reinaldo] começou a empurrar a porta, passar o facão por baixo e jogar pedras por cima do quarto", relatou Bruna, acrescentando que o pai conseguiu arrombar a porta. Ela então correu para a garagem do hotel e caiu no chão.

O agressor a puxou pelos cabelos e a espancou com o terçado, proferindo ameaças de morte. A violência só teve fim com a chegada da polícia, que prendeu o empresário em flagrante. Bruna foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico e teve cortes nas mãos suturados.

Versão do pai diverge da vítima:

Em depoimento à Polícia Civil, Reinaldo Tsuchiya confirmou a visita da filha ao hotel para receber sua parte no faturamento do negócio. No entanto, ele alega que a discussão começou quando ele cobrou uma dívida de R$ 950 referente à compra de peças para o carro da filha. Segundo Reinaldo, Bruna se recusou a pagar, responsabilizando-o pela compra.

O suspeito ainda afirma que foi a filha quem pegou o terçado primeiro e que ele apenas tomou a arma dela, tomado pela fúria em seguida.

Reinaldo Tsuchiya responderá por tentativa de feminicídio e está à disposição da Justiça. A investigação do caso segue sob sigilo.

Leia Também: Suspeita de morte por brigadeirão passou dias com o cadáver do namorado