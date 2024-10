Mulher é morta a pedradas em Lins por suspeita de HIV; três são presos

Uma jovem de 26 anos foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (21) em Lins, a 102 quilômetros da cidade, com sinais de violência no rosto causados por pedradas. Três suspeitos foram presos pelo homicídio, incluindo dois homens que mantiveram relacionamentos com a vítima e afirmaram acreditar que ela havia transmitido o vírus HIV para eles.

De acordo com informações da Polícia Civil, o assassinato ocorreu entre o fim da noite de domingo (20) e o início da madrugada desta segunda, em uma estrada de terra cercada por um canavial, próxima ao prolongamento da rua Minas Gerais. Segundo os investigadores, uma mulher que conhecia a vítima teria levado os dois homens até o local, onde a jovem foi brutalmente atacada.

Após o crime, as autoridades realizaram diligências e conseguiram localizar os três suspeitos. Em seus depoimentos, os dois homens relataram que decidiram matar a jovem por desconfiarem que ela havia lhes transmitido o HIV, e alegaram que tomaram essa decisão após ela se recusar a realizar um teste para confirmar a presença do vírus.

Os três foram detidos em flagrante e autuados por homicídio, aguardando agora a audiência de custódia. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas. O caso continua em investigação, com a participação de equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) e Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Lins.

