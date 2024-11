Imagens mostram momento em que empresário é morto a tiros em Guarulhos

Imagens que começaram a circular nas redes sociais mostram o momento em que o empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach é morto no aeroporto de Guarulhos na sexta-feira (8).

No vídeo é possível ver um homem caminhando com uma mala na área externa do aeroporto, quando é atingido pelos homens armados; a ação dura menos de sete segundos. Veja o vídeo acima!

