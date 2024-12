Policial é morto por assaltantes após confundir revólver com arma de gel

O policial penal Henry dos Santos Oliveira, de 51 anos, foi morto na noite de quinta-feira (19), em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio, ao tentar intervir em um assalto a um depósito de bebidas. Henry confundiu as armas dos criminosos com "arminhas de gel", brinquedos que se popularizaram entre jovens nas comunidades locais. Ele foi baleado e morreu no local.

Imagens de câmeras de segurança mostram o policial chegando ao "HD Depósito de Bebidas" na rua São Benedito, onde o assalto acontecia. Ao sacar sua pistola para conter os assaltantes, que usavam uniformes de agentes de trânsito da Prefeitura do Rio, Henry percebe tarde demais que os suspeitos estavam armados de verdade. Ele foi atingido por quatro disparos antes que os criminosos fugissem.

As investigações sobre o crime seguem em andamento, e a polícia busca identificar e localizar os responsáveis.